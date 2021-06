BASKET SERIE A2 – Allianz Pazienza San Severo – Stella Azzurra Roma: l’ultima “maledetta domenica”

“Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l’altro, fino alla disfatta. Siamo all’inferno adesso signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce…“

Chiunque faccia sport conosce questo film, chiunque consideri gli aspetti motivazionali ha analizzato tali parole… Domenica è QUELLA partita! La Cestistica è spalle al muro, dopo aver dilapidato il doppio vantaggio in terra laziale dovrà scendere in campo “con le unghie e con i denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire“.

La Stella ha brillato fra le mura amiche e sogna il colpaccio definitivo che suonerebbe davvero come un’impresa storica! Più che la tattica, la differenza starà nella voglia di vincere, nella capacità di gestire il momento e soprattutto nella “benzina” che resta nelle gambe. Un ultimo rilievo: sarà anche la partita del Sesto Uomo, sebbene limitato dalle restrizioni covid, dovrà essere davvero l’elemento che aiuta a fare la differenza, perché si dovrà essere squadra… “Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo annientati…“

Palla a due alle ore 20.15 con direzione arbitrale affidata a Stefano Ursi di Livorno, Marco Catani di Pescara e Marco Barbieri di Milano.

Consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS dalle ore 20.00.

Credits foto: Antonio Giammetta

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo