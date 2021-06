BASKET – SERIE A2 – LA CESTISTICA ALLIANZ SAN SEVERO RETROCEDE IN SERIE B

questi i risultati per gara 1 di finale playoff del Tabellone Oro e per le partite di oggi, domenica 20 giugno, dei playout della Serie A2 Old Wild West 2020-21.Le serie, sia di playoff che di playout, sono al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.La squadra vincitrice della finale playoff è promossa in Serie A. Le perdenti delle serie playout, a turno unico, sono retrocesse in Serie B.