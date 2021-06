GARGANO – Grave incidente stradale sulla strada veloce del Gargano, anche un ape car

Incidente stradale questa mattina lungo la S.S.693, strada a scorrimento veloce del Gargano. Lo schianto all’interno della galleria tra Carpino e Cagnano Varano. Coinvolti un ape car ed un furgone, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenute tre autoambulanze e un elicottero per il trasporto in ospedale. Almeno due persone ferite, si tratterebbe di una coppia di coniugi che viaggiava a bordo del tre ruote. Per loro immediato trasferimento a Casa Sollievo della Sofferenza.