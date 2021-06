SAN SEVERO – Film Festival Internazionale Sa.Fi.Ter – “Varichina” di Antonio Palumbo si aggiudica il premio SAFITER 2021

XVIII edizione del Film Festival Internazionale Sa.Fi.Ter

19 – 27 giugno

San Severo – “Varichina” di Antonio Palumbo si aggiudica il premio SAFITER 2021

Il resoconto di ieri e il programma di oggi 21 giugno a Sammichele di Bari

Dal 22 al 25 giugno il festival si sposta a San Vito dei Normanni

È “Varichina – La vera storia della falsa vita di Lorenzo De Santis”, del regista barese Antonio Palumbo e della sceneggiatrice barese Mariangela Barbanente, il corto, vincitore del premio Safiter 2021, proiettato nella seconda e ultima serata di San Severo domenica 20 giugno.

Prodotto dall’Apulia Film Commission nell’ambito del Progetto Memoria 2014, il film è distribuito da Ismaele Film ed è stato inserito nella selezione ufficiale del Biografilm di Bologna. Il film è stato, inoltre, insignito della Menzione speciale al Florence Queer Festival di Firenze nel 2016. Si tratta, infatti, di un docu-film che racconta la storia di Lorenzo De Santis, il primo, chiassoso e pittoresco omosessuale dichiarato, vissuto a Bari tra gli anni Settanta e Ottanta, nel quartiere Libertà, proprio quando dichiarare di essere gay era difficile e rischioso. Ma lui, Lorenzo, detto “Varichina”, ben consapevole del rischio, decise di gridare al mondo la sua verità, incurante di quello che sarebbe potuto accadergli. Tra testimonianze reali e ricostruzioni, “Varichina” è la storia a tinte forti di un uomo che di una vita senza privilegi ha fatto una bandiera.

Il riconoscimento è stato consegnato ad Antonio Palumbo direttamente dalle mani di Paolo Sassanelli , nel corso di una serata interamente dedicata agli autori e alle autrici pugliesi; non a caso è stata proiettata una selezione di cortometraggi diretti da registi e registe locali: un evento straordinario atto a valorizzare il lavoro dei dieci giovani partecipanti che hanno consacrato la loro vita alla cinepresa.

Paolo Sassanelli (presidente) ed Antonio Palumbo erano entrambi parte della giuria che ha premiato anche i giovani registi e le giovani registe pugliesi. Con loro anche Mimmo Mancini , Paolo De Vita , Totò Onnis , Nico Cirasola e Antonella Colasanto , rappresentante del pubblico.

Il direttore dell’Apulia Film Comission Antonio Parente ha consegnato nel corso della serata un premio speciale a Toto Onnis per il documentario “Barivuud”.

La giuria, presieduta da Paolo Sassanelli, ha dunque premiato Michele Bia per il Miglior Corto , sez. “Corti Puglia”, per il film “Gesù in ferie”; Alessandro Porzio per la Miglior Regia , sez. “Corti Puglia”, per il film “Come a Mìcono”. Inoltre, Teodosio Barresi si è aggiudicato il premio postumo per la miglior interpretazione in “Stardust” di Antonio Andrisani , premio ritirato dai figli dell’attore.

Un premio Speciale della Giuria è andato anche a Pasquale Morana e Salvatore Morana per la loro Interpretazione in “Gesù in ferie” di Michele Bia.

Premio Safiter ad Antonio Palumbo e Mariangela Barbanente per la Regia di “Varichina – La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis” e Premio Safiter a Totò Onnis per la sua interpretazione nel medesimo film.

Il pubblico ha potuto assistere alla proiezione del cortometraggio di Edoardo Winspeare “Requiem per gli Ulivi di Puglia” con le immagini di Lucio Ianni, Cosimo Forina, Pierluigi Schena e di Winspeare medesimo. Oltre a ciò, sono stati proiettati i due mediometraggi “Barivuud” di Totò Onnis e “Varichina – La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis” di Antonio Palumbo e Mariangela Barbanente.

SAMMICHELE DI BARI – Da San Severo Safiter si sposta a Sammichele di Bari dove oggi, 21 giugno sarà proiettato il lungometraggio “ Ameluk ”, scritto, diretto e interpretato da Mimmo Mancini , e girato in Puglia nel 2014. Ospiti della serata saranno lo stesso regista della pellicola e alcuni dei protagonisti del film. Anche Jacopo Cullin , uno degli interpreti della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, parteciperà alla serata per ricevere il premio speciale Safiter. Durante questa tappa del Festival internazionale del Cortometraggio, fortemente voluta dal sindaco Lorenzo Netti e giunta alla seconda edizione, sarà proiettato anche “ Come a Micono ” di Alessandro Porzio, girato in gran parte nella stessa Sammichele di Bari, e che vede tra i protagonisti molti attori e comparse della stessa cittadina.

SAN VITO DEI NORMANNI – Il Festival si sposterà domani a San Vito dei Normanni dove sono in programma una serie di appuntamenti e serate fino al 25 giugno (in allegato il programma completo).

Il Safiter – Festival Sa. Fi. Ter – Salento Finibus Terrae – Film Festival Internazionale del Cortometraggio è un’iniziativa della Regione Puglia – Assessorato Cultura e Turismo a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network”. Ideato e organizzato, con la consueta maestria, dal regista e direttore artistico Romeo Conte e dalla sua Events Production, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di San Severo (FG), del Comune di Sammichele di Bari (BA) , del Comune di San Vito dei Normanni, dell’ Associazione Egnathia di Fasano e di Pettolecchia, il Lido .

Il Festival è sostenuto da: La Casina Municipale (Selva di Fasano), Fondazione Nikolaus, Aquilano Motori-Toyota, Pelosi Shop (San Severo), Moki Milano, De Gustibus – Risto & Wine, Pasta Cardone, Carni Più, Nonno Vittorio, B&B Palazzo Ducale, Bruno Palmegiani Design, Ristorante “Il Fagiano” (Selva di Fasano), Hotel Sierra Silvana (Selva di Fasano), Ristorante “Nonna Mena” (San Vito dei Normanni); Ristorante “Chichibio” (Polignano a Mare) e Laguna Blu (Lido di Specchiolla).