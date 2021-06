POLIZIA DI STATO

Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise

COMUNICATO STAMPA

OLTRE 4.200 PERSONE CONTROLLATE, 9 INDAGATI E CIRCA 500 METRI DI CAVI DI RAME RECUPERATI:

IL BILANCIO DELL’ULTIMA SETTIMANA POLIZIA DI STATO NELLE STAZIONI DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE.

9 indagati, 4.246 persone controllate e una persona segnalata all’Autorità Amministrativa per possesso di sostanza stupefacente: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise.

In particolare, la Polizia Ferroviaria di Bari, a seguito di un’attività d’indagine, ha denunciato 3 ventenni, fra cui una ragazza, responsabili del danneggiamento dei sedili di un treno regionale della tratta Foggia-Bari avvenuto qualche giorno prima. I tre giovani sono stati visti dal capotreno e da un poliziotto della Polfer, libero dal servizio, passeggero del treno, danneggiare le sedie del convoglio. Nell’intento di bloccarli, i ventenni sono riusciti a darsi alla fuga. Successivamente, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, i ragazzi sono stati individuati, rintracciati e denunciati.

Sempre a Bari, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno sventato il furto di cavi di rame della linea di contatto delle Ferrovie Sud Est. L’intervento ha messo in fuga i malfattori, che hanno lasciato a terra quasi tutta la refurtiva, circa 500 metri di corda di rame, poi restituita all’impresa ferroviaria.

A Foggia, gli operatori hanno rintracciato, in stazione, una persona che girovagava in stato confusionale, risultata scomparsa già da diversi giorni dalla provincia BAT e per la quale erano state diramante le ricerche. La stessa è stata riaffidata alla comunità da cui si era allontanata. Anche a Bari, la Polizia Ferroviaria ha rintracciato una giovane, allontanatasi da una centro terapeutico della provincia, riaffidata, poi, alla comunità.

Bari, 21 giugno 2021