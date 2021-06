SAN SEVERO – “CULTURANDO SOTTO LE STELLE”. Comunicazione rivolta agli artisti che si vogliono candidare!

“CULTURANDO SOTTO LE STELLE “

Comunicazione rivolta agli artisti che si vogliono candidare!!

ate che ci avvolge nasce un evento a sfondo benefico . Dopo questo periodo particolare finalmente si riaprono le porte alla possibilità di fare arte e con l’estate che ci avvolge nasce un evento a sfondo benefico .

“CULTURANDO SOTTO LE STELLE ”

Un evento dove l’arte fa da protagonista e diventa artefice della possibilità di dare ai bambini e adolescenti i centri estivi, strutturati con :

Attività ludico ricreative

Percorsi psicosensoriali

Attività strutturate giornaliera

Condivisione della mensa con menù stilati da nutrizionista

Laboratorio teatrale

Laboratorio di cucina

Danza psicomotoria

Tutto questo a beneficio di bambini autistici con supporto di baby volontari.

Ti starai chiedendo cosa significa ” baby volontari “?

Sono bambini normodotati, spesso provenienti da famiglie semplici, che si dedicano con amore e passione ai loro amici autistici .

Questa unione mostra al mondo adulto la maturità dei piccoli e l’integrazione dove la diversità non viene percepita.

Il Movimento uniti per San Severo in collaborazione con “Autismo San Severo ” ha pensato di coinvolgere tutti gli artisti locali per portare in scena L’ARTE in ogni forma…

Musica

Poesia

Scrittura

Dipinti

Vignette

Danza

Teatro

L’arte è il nutrimento della vita e ogni artista è un angelo che regala momenti indimenticabili all’anima dello spettatore.

Come avrai letto è una serata a sfondo benefico ed è giusto spiegarti…

Perché sarei felice che fossi dei nostri con la tua arte

La location è Tenuta Santa Giusta, immersi nella magia della campagna con lo scenario dell’orizzonte che avvolge e regala atmosfere estive e suggestive.

Ogni artista partecipa gratuitamente, ma può vendere nella serata la sua arte, libri, cd, quadri e altro che gli appartiene o che gli viene in mente.

Noi di Movimento uniti per San Severo supportando l’associazione Autismo San Severo ci prendiamo l’impegno per garantire quanto necessario al miglior risultato della serata artistica e alla raccolta fondi .

La serata è prevista per giorno 15 luglio, per questo si richiede la conferma di adesione entro e non oltre il 30 giugno, indicando la performance e i nomi degli artisti.

È possibile anche coinvolgere altri artisti che preferisci, più siamo a aiutare e meglio è.

Dopo il 30 giugno si creerà un gruppo con gli artisti che hanno aderito per potersi tenere aggiornati man mano.

Allora posso contare su di te per questo evento benefico?