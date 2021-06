SAN SEVERO – Inizia il press tour “San Giovanni e i miracoli della terra”. Per una settimana, blogger e giornalisti promuoveranno le eccellenze del territorio. Visite anche a Foggia, Torremaggiore e Lesina

“San Giovanni e i miracoli della terra”: è questo il titolo del press tour che, da oggi martedì 22 a domenica 27 giugno 2021, racconterà agli italiani – attraverso immagini, articoli e post sui social – il patrimonio culturale, produttivo ed enogastronomico di San Severo. Per una settimana, giornalisti, blogger e instagramers soggiorneranno in città e, da qui, oltre a raccontare ciò che vedranno a San Severo, si muoveranno verso Foggia, Lesina e Torremaggiore. Il progetto ideato e promosso dall’Amministrazione comunale di San Severo è stato selezionato e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Per ciò che riguarda il comparto primario e l’agroalimentare, San Severo è una delle cinque aree più importanti della provincia di Foggia. Lo è soprattutto grazie all’eccellenza che la città riesce a esprimere nel settore vitivinicolo, ma anche agli eccellenti risultati in termini di aziende, posti di lavoro e qualità delle produzioni per i comparti cerealicolo e olivicolo.

“Gli ospiti del press tour – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura e Turismo Celeste Iacovino” conosceranno i luoghi di pregio del centro storico di San Severo, visiteranno le cantine che meglio esprimono la tradizione e l’innovazione vitivinicola sanseverese. Attraverso post, immagini e video, documenteranno in presa diretta il loro viaggio alla scoperta delle masserie, dei pastifici, delle aziende cerealicole e olivicole dell’Alto Tavoliere. Con i loro reportage coinvolgeranno lettori e followers negli educational tour che li porteranno anche a Foggia, Torremaggiore e Lesina. Blogger, instagramers e giornalisti – naturalmente – visiteranno anche il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, i principali edifici storici e religiosi della città, e conosceranno i produttori del territorio anche attraverso la visita al Mercato della Terra Slow Food di San Severo, il nuovo presidio di promozione e valorizzazione”.

Il press tour è fortemente centrato sulla vocazione agroalimentare di San Severo, espressa anche dal punto di vista del paesaggio rurale da vaste distese di vigneti, uliveti e campi di grano. “Con questo progetto – concludono Miglio e Iacovino – il Comune di San Severo rafforza e consolida le proprie azioni per promuovere non solo il proprio patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, ma anche alcune delle eccellenze produttive del territorio e, dunque, la vocazione agricola, agroalimentare ed enogastronomica sanseverese e di tutta l’area. San Severo, ancora una volta, si dimostra capace di essere centro e collettore di promozione e animazione territoriale che fa sistema, sinergia, valorizzando un’intera area. Il comparto primario a San Severo è una risorsa di straordinario valore. La forza dell’agricoltura è che rappresenta, al contempo, le radici di un’intera area e i germogli di futuro e innovazione da cui ripartire per creare occasioni di sviluppo occupazionale, economico e sociale per San Severo e tutta la provincia di Foggia”.

SAN SEVERO, 22 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo