APRICENA – ECCO LA VIDEOPRESENTAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI. INAUGURAZIONE PANCHINE LETTERARIE E PANCHINA DELLA GENTILEZZA

APRICENA. – Domani, 24 giugno 2021 alle ore 12:00, il Sindaco Antonio Potenza, insieme all’Assessore Anna Maria Torelli e al Consigliere Carla Antonacci, illustreranno con una videoconferenza in diretta Facebook, sulla pagina istituzionale del Comune di Apricena, gli eventi di “Apricena E’…state 2021”.

L’Amministrazione Comunale ha lavorato intensamente per organizzare e proporre una nuova edizione del cartellone degli eventi e delle manifestazioni estive, per ravvivare le nostre serate, come ormai di consueto da tanti anni.

Anche quest’anno affronteremo con entusiasmo la sfida di portare ad Apricena visitatori e turisti, secondo le disposizioni in vigore per quanto concerne il contenimento epidemiologico da Covid_19.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, inoltre, invitano la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione delle Panchine Letterarie e della Panchina della Gentilezza (in occasione della settimana delle “Panchine Viola”) che si terrà domani 24 giugno 2021 alle ore 19:30 con partenza da Piazza del Cavamonte in Viale Papa Giovanni XXIII.

Sarà un’occasione per condividere la realizzazione di un progetto che valorizza una zona della nostra città attraverso simboli, messaggi e arte della nostra terra.

L’Amministrazione Comunale

