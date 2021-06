FOGGIA – Scadenza appalto lavoratori adibiti al Servizio CUP/Call Center attualmente in servizio appalto presso l’Azienda OO.RR.

L’O.S. CUB di Foggia e provincia, il segretario provinciale Michele Vaira, l’RSA CUB dei lavoratori impegnati presso l’Ospedale Riuniti di Foggia, i quali svolgono lavoro dei Servizi CUP/Call Center in appalto alle dipendenze dell’Azienda GPI, sono preoccupati per il loro futuro lavorativo, visto che l’appalto termina il 30 giugno 2021.

Con lettera di richiesta incontro a tutt’oggi inevasa dal Commissario Straordinario dott. Vitangelo Dattoli, con oggetto:

possibilità di internalizzazione per i lavoratori in appalto alla GPI, adibiti al Servizio CUP/Call Center attualmente in servizio presso l’Azienda OO.RR. di Foggia, Prot. CUB FG – 20007 del 09/06/2021, inviata a mezzo PEC Il giorno 16/06/2021 alle ore 10:47:11 (+0200), di cui si allega.

la scrivente O.S. non ha ricevuto nessun tipo di risposta in merito all’incontro richiesto al Commissario Straordinario (dott. Vitangelo DATTOLI), vista l’imminente scadenza di contratto appalto e la preoccupante situazione del futuro dei lavoratori impegnati in questo servizio ormai in scadenza contrattuale con gli OO.RR. DI Foggia.

Da fonti NON UFFICIALI, risulterebbe per i lavoratori impegnati in questo appalto, che DA VOCI DI CORRIDOIO, esisterebbe una proroga alla SACIETA’ GPI fino al31 dicembre 2021, ma addirittura per ancora altri due anni di proroga. – “Motivazione da accertare! la struttura diretta dal Commissario Straordinario dott. Vitangelo Dattoli, non ha personale per bandire una nuova gara d’appalto.

Se tutta questa Storia fosse Vera siamo nell’Assurdo, ma, prendiamo atto che alla nostra proposta d’incontro per migliorare la qualità dei servizi tra la domanda e l’offerta attuale che l’Azienda Ospedaliera Offre ai cittadini, più che spesso adire dai Lavoratori produce dei problemi di affidabilità di prenotazioni visite nel loro svolgimento lavorativo del servizio dai sistemi informatici che utilizzano, più altri problemi di natura logistica che i lavoratori sono costretti a subire.

Ma il segretario Michele Vaira, ci vuole vedere chiaro in questa Storia, chiede fonti ufficiali e non voci di corridoio.

Pertanto, il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano, è stato informato di questo annoso problema per questi lavoratori.

Il Segretario Provinciale

della Confederazione Unitaria di Base di Foggia e Provincia

Michele Vaira