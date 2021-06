SAN SEVERO – ALTRA CITTA’. “QUASI UN MILIONE DI EURO PER PIAZZA INCORONAZIONE?”

QUASI UN MILIONE DI EURO PER

PIAZZA INCORONAZIONE?!

Per la “RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA INCORONAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E PEDONALIZZAZIONE DEI CORRELATI SPAZI VIARI” nel Bilancio di Previsione approvato il 31 maggio scorso, sono stati previsti 940.000 euro, da coprire:

per 600.000 euro con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti

per 340.000 euro con altri fondi di bilancio.

È davvero una priorità della città la riqualificazione di questa piazza? Oltretutto i lavori saranno finanziati con fondi di bilancio e con un prestito, quindi nessun finanziamento europeo, nazionale o regionale. Sono soldi attinti direttamente dalle nostre casse comunali.

Come si giustifica questa spesa, a nostro avviso non prioritaria, anche in considerazione del recente aumento dei tributi locali (addizionale Irpef) deliberato dallo stesso consiglio comunale?

I nostri concittadini sono, da tempo, delusi e amareggiati per le recenti “riqualificazioni” (si fa per dire) di piazza Municipio e piazza Allegato, non si fidano più! Tanti soldi della collettività spesi malissimo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti…

Pensiamo che se l’Amministrazione comunale decida di ricorrere ai prestiti e all’aumento dei tributi lo dovrebbe fare solo per migliorare realmente la qualità della vita dei cittadini o per situazioni di effettiva necessità.

Chiediamo all’Amministrazione maggiore oculatezza nella gestione della cosa pubblica, migliore capacità d’ascolto della collettività sanseverese che chiede, a gran voce, la possibilità di vivere in una città, innanzitutto, più pulita e sicura.

Per queste ragioni ci opporremo, sempre nel rispetto della legalità, alla realizzazione di questa ulteriore inutile e dispendiosa opera pubblica.

AltraCittà San Severo