SAN SEVERO – GIOVEDI’ 24 GIUGNO ALL’ENTE MORALE DI SANGRO L’EVENTO “AGORA’ SANTA GIUSTA”

Il Comune di San Severo invita Giovedì 24 giugno alle ore 18.00 a partecipare all’evento “Agorà Santa Giusta” che si terrà presso l’ente morale “Di Sangro”.

Dopo l’accoglienza da parte del commissario dell’ente Antonio Scoca e la presentazione del progetto di agricoltura sociale “Seminamenti” da parte di Matteo Coletta, si parlerà delle iniziative di riqualificazione sociale dell’ente morale e delle attività svolte con l’Assessorato alle Politiche Sociali con Gabriele Camillo. Alle 18.30 i saluti dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Celeste Iacovino e dell’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba; il Consigliere Comunale Antonio Stornelli, presidente della Commissione Consiliare Cultura, coordinerà i lavori di una tavola rotonda sul territorio e sugli “ingredienti” necessari per fare una giusta promozione territoriale. Si parlerà con Michele de Pasquale di via Francigena e turismo lento, con Amalia Antonacci di promozione turistica, con Arcangela de Vivo della Rete della Gentilezza e di animazione sociale, con Fabio Mucilli del Mosaico di San Severo come strumento di programmazione per lo sviluppo infrastrutturale e urbanistico, del “Patto città campagna” con Elena Antonacci di Storia e Arte e con Antonello Vigliaroli di Andrea Pazienza. La cultura come vettore di crescita, come aggregatore e attrattore turistico. Il tutto accompagnato dalla degustazione dei prodotti e delle storie dei produttori del *Mercato della Terra-Slow Food. Sarà una occasione per conoscere le aziende, le loro attività, il loro impegno per conciliare sviluppo economico, tutela ambientale e del lavoro, cibo sano, buono, pulito, giusto per tutti. Infine la musica di Fabrizio De Andrè con lo spettacolo del gruppo musicale I Faberi. Una serata per conoscere luoghi e storie della nostra terra, per discutere di strategie condivise e opportunità. Un modo per tornare a stare insieme, in sicurezza, ma con la voglia di guardare con rinnovata speranza al futuro di ciascuno e della nostra città. All’iniziativa parteciperanno gli Assessori Simona Venditti e Luigi Montorio insieme al Vice Sindaco Salvatore Margiotta a cui verrà rivolto un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per le progettualità seguite che verranno presentante durante la serata.

L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.

SAN SEVERO, 23 giugno 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo