FOGGIA – Adoc Foggia: “La Capitanata ancora tra le province italiane con i costi più elevati per le polizze assicurative auto”

Adoc Foggia: “La Capitanata ancora tra le province italiane con i costi più elevati per le polizze assicurative auto”

Le città con i costi più elevati: Cerignola (808 euro); San Marco in Lamis (776); Manfredonia (768); Ortanova (768)

“664,49 euro a fronte di una media nazionale annua di 452,19 euro. In Capitanata il premio medio RC auto è del 46,95% in più rispetto ai dati nazionali. Assicurare auto a Foggia e in Capitanata, nonostante le contrazioni dovute al lockdowm e alle restrizioni anti-COVID, continua ad essere molto costoso”.

A dichiararlo Enzo Pizzolo, Presidente ADOC Foggia, a commento del monitoraggio realizzato dal personale del Servizio Civile dell’associazione dei consumatori della UIL Foggia.

Tra le città con i costi più elevati Cerignola (808 euro, +79% rispetto alla media nazionale); San Marco in Lamis (776, +72%); Manfredonia (768, +70%); Ortanova (768, +70%); il capoluogo si colloca a metà classifica: 632 euro, il 40% in più rispetto alla media nazionale.

“Si tratta di dati ancora abnormi, esageratamente alti rispetto alla media nazionale che meritano un esame approfondito per comprendere che quali siano gli elementi che determinano una disparità così marcata tra la media nazionale e il nostro territorio. “danno” alle tasche dei consumatori è davvero significativo. Ragion per cui ci attiveremo in ogni sede per comprendere da che cosa dipendano queste anomalie e in quale maniera sia possibile “abbassare” le medie provinciali per uniformarci al trend nazionale”, conclude il Presidente ADOC FOGGIA

In allegato quattro grafici che sintetizzano il monitoraggio realizzato dal servizio Civile ADOC FOGGIA.