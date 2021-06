MONTI DAUNI – UN NUOVO CIAK BATTUTO NEL BORGO DI BOVINO: INIZIATE LE RIPRESE DEL CORTOMETRAGGIO “FUORI DAL FINESTRINO”

UN NUOVO CIAK BATTUTO NEL BORGO DI BOVINO: INIZIATE LE RIPRESE DEL CORTOMETRAGGIO “FUORI DAL FINESTRINO”

Sono iniziate a Bovino le riprese del cortometraggio “Fuori dal finestrino” prodotto interamente dalla società di produzione cinematografica “Father & son” per la regia di Maurizio Matteo Merli, figlio del Maurizio Merli che negli anni ‘70 fu grande attore protagonista del genere poliziesco.

Un’iniziativa cui l’amministrazione comunale ha dato formale patrocinio ritenendo che sia un tassello importante per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Il cast di “Fuori dal finestrino” annovera come protagonista l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales (recentemente premiata al Monte Carlo Film Festival) la quale racconterà la storia e le tradizioni del Borgo attraverso una favola coinvolgente ed emozionante accompagnata dal bravissimo attore foggiano Giovanni Mancini.

«Bovino si conferma sempre più – dichiarano il sindaco Vincenzo Nunno e l’assessore alla cultura Luana Grasso – set naturale per le produzioni cinematografiche forte del suo patrimonio artistico, delle bellezze naturali e di una paesaggistica incantevole grazie anche ad un attento e costante lavoro di valorizzazione per il quale siamo fortemente impegnati. E non da meno è il bellissimo clima accogliente che la cittadinanza e gli operatori commerciali sono capaci di riservare ai nostri ospiti».

Per Maurizio Merli questo lavoro impegnativo ed affascinante rappresenta una grande occasione.

«E’ intenzione della casa di produzione – riferisce il regista – presentare questo lavoro ai festival ed alle rassegne più importanti d’Italia che si svolgeranno da settembre a fine anno. Ma “Fuori dal finestrino” potrebbe essere anche caricato sulle più importanti piattaforme on demand e girare su canali in chiaro».

Per meglio illustrare tutto il progetto, l’Amministrazione comunale ha deciso di convocare per giorno 26 giugno, alle ore 11, nell’aula consiliare una conferenza stampa a cui parteciperanno il Sindaco Vincenzo Nunno, l’assessore Luana Grasso, l’attrice Rocio Munoz Morales ed il regista e amministratore della “Father & Son” Maurizio Merli.

Gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.