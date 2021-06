A Milano un nuovo centro vaccinale del Fatebenefratelli Sacco

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato in via Serlio un nuovo centro vaccinale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, nel cuore del Municipio 4, zona storica e multietnica di Milano che conta circa 161mila abitanti. E’ caratterizzato da quattro linee vaccinali per adulti, anziani, donne in gravidanza e bambini fino ai 18 anni. “Questa nuova sede consente di stare al passo con i tempi, offrendo in maniera più funzionale un presidio importante al servizio di una zona di Milano con una popolazione rilevante – osserva la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti -. Una novità che di fatto va nella direzione auspicata dalla nostra riforma sanitaria regionale: ovvero una sanità territoriale sempre più vicina al cittadino e ai suoi bisogni. Il fatto che il municipio 4 abbia da oggi una struttura di questo tipo, che possa garantire più efficienza e realizzata anche con la collaborazione tra pubblico e privato, è sicuramente un valore aggiunto. E così pure il murales donato a questa nuova sede ci dà l’idea di un luogo dove anche le preoccupazioni e le paure possono trasformarsi in un sorriso”.

“La pandemia da Covid-19 ha dimostrato a tutti quanto sia importante e fondamentale il corretto ed efficiente funzionamento della rete territoriale, pertanto essere riusciti in questo periodo di emergenza sanitaria a realizzare una nuova sede territoriale rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio e un forte segnale di ripartenza – ha dichiarato Alessandro Visconti, direttore generale ASST Fatebenefratelli Sacco -. L’iniziativa è ancora più lodevole in quanto si interviene nell’area territoriale, vale a dire vicino ai cittadini, con l’obiettivo di evitare trasferimenti nei più lontani i presidi ospedalieri. Siamo perciò molto grati a Prelios e Aertermica grazie ai quali abbiamo potuto realizzare un servizio rivolto all’utenza, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra imprese pubbliche e private nella realizzazione di servizi fondamentali per la salute e il benessere di tutti”.

La struttura, realizzata grazie al generoso contributo del gruppo Prelios e di Artermica, ospiterà anche il servizio di scelta e revoca, ovvero l’ufficio che formalizza tra l’altro il diritto del cittadino di fruire del sistema sanitario regionale, con sei sportelli dedicati all’utenza. Il centro vaccinale effettua ogni anno circa 40mila vaccinazioni per gli abitanti del Municipio 4 mentre, per quanto riguarda gli uffici di scelta e revoca, gli accessi complessivi assicurati alla popolazione di Milano, sia in front Office agli sportelli che online attraverso un portale dedicato, arrivano a circa 400mila.

“Sin dall’inizio della pandemia il nostro gruppo, con i suoi collaboratori, ha sentito il dovere di condividere lo sforzo della nostra comunità per arginare e sconfiggere il Covid – dice il presidente del gruppo Prelios, Fabrizio Palenzona -. Abbiamo così scelto di sostenere una struttura d’eccellenza come il Fatebenefratelli Sacco di Milano contribuendo all’acquisto di attrezzature necessarie ai sanitari dei reparti maggiormente impegnati nella lotta alla pandemia”.

“In questo momento, animati da una ragionevole speranza di normalità, ci siamo nuovamente messi al fianco del Fatebenefratelli Sacco, questa volta per la creazione di un nuovo importante centro vaccinale. Prelios, e tutti coloro che lavorano nel gruppo – aggiunge – ha inteso questa iniziativa come un piccolo gesto di affetto verso tutti i cittadini. In particolare è un segno di riconoscenza verso le donne e gli uomini di questa grande struttura ospedaliera, che sono sempre in prima linea a tutela della nostra salute con professionalità, coraggio e generosità”.

(ITALPRESS).