APRICENA – INAUGURAZIONE PANCHINE LETTERARIE E PANCHINA DELLA GENTILEZZA

INAUGURAZIONE PANCHINE LETTERARIE E PANCHINA DELLA GENTILEZZA.

Apricena – Ieri sera, 24 giugno 2021, lungo la pista ciclabile in zona Sacra Famiglia, sono state inaugurate le 3 Panchine Letterarie e la Panchina della Gentilezza, un importante progetto a sostegno della Cultura, della Gentilezza ed a promozione della lettura, fortemente voluto dal Comune di Apricena.

Due panchine sono state dedicate ai nostri concittadini Matteo Salvatore e Marcello Pirro; la terza alla “Gentilezza”; mentre la quarta panchina è stata realizzata grazie ad un progetto grafico degli studenti del Mini Consiglio Comunale. Ogni panchina è caratterizzata da un disegno ed una frase, evidenziando il loro profondo significato e rendendola una vera e propria opera d’arte.

“Una bellissima esperienza – afferma il Sindaco Antonio Potenza – a sostegno della crescita socio-culturale della nostra comunità e soprattutto un modo per rincontrare, finalmente, i ragazzi e le famiglie apricenesi. Un forte segnale di speranza e ripartenza”.

“La lettura – continua l’Assessore Anna Maria Torelli – è un valore in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. La lettura è il motore della nostra crescita personale”.

“Ogni panchina va ad arricchire culturalmente e visivamente la nostra città – sostiene il Consigliere Maria Rita Labombarda – e proprio per questo, dobbiamo preservarle e custodirle nel tempo. La Panchina della Gentilezza, in occasione della Settimana Nazionale delle Panchine Viola, ha l’obiettivo di far conoscere l’importanza della gentilezza, affinché diventi un’abitudine sociale diffusa”.

Si ringrazia la Ditta Viscio per la realizzazione di queste opere, tutte le insegnanti presenti e i ragazzi del Mini Consiglio Comunale.

