CERIGNOLA – SPARANO DA UNO SCOOTER: IERI SERA AUTO CRIVELLATA DI COLPI!

E’ avvolta nel mistero la sparatoria avvenuta ieri sera in via Ginestra, periferia di Cerignola.

Un soggetto, probabilmente in sella ad uno scooter, ha crivellato di colpi (una ventina) l’auto con una pistola calibro 7.62 ed è scappato via.

Di proprietà di una donna, ma in uso al figlio, in quel momento non c’era nessuno dentro.

Sul posto indagano i carabinieri. Potrebbero aver ripreso la scena le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

