SAN SEVERO – IL MOVIMENTO UNITI PER SAN SEVERO E SAN SEVERO DEMOCRATICA DONANO UN FRIGO AL CENTRO VACCINALE DI VIA DE PALMA

Al centro vaccinale De Palma arrivato un frigorifero donato dal Movimento Uniti per San Severo….e dal gruppo San Severo Democratica… facendo una raccolta nei loro rispettivi gruppi per raccogliere la somma che è servita a donare un frigo al centro che servirà ha dare un po’ di sollievo in queste giornate torride agli operatori Sanitari e ai nostri concittadini che si recano al punto vaccinale , da premattre lunedì sotto la richiesta della quarta commissione sanitaria l’ amministrazione ha fatto pervenire al centro cinque ventilatori ( a tal proposito, devo ringraziare il dirigente Mucilli che per velocizzare i tempi si è recato personalmente a comprarli ,grande gesto di sensibilità verso la nostra Comunità)tutto consegnato al Dott. Miglio che insieme hai colleghi e collaboratori stanno mettendo in campo tutte le loro forze per salvaguardare la nostra vita ( eroici ).Da quando è nata la crisi pandemica si è formato un mix tra operatori Sanitari…amministratori …e associazione…una vera e propria squadra che affronta e lotta quotidianamente l’emergenza da Covid 19,che da più di un anno ci attanaglia , Collaborando tutti si riuscirà al più presto a uscire da questa crisi pandemica….ringrazio di cuore…il gruppo di San Severo Democratica…ed il Movimento Uniti per San Severo…per il gran gesto solidarietà

Vice Presidente del Consiglio Comunale

Enrico Pennacchio