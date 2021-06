SAN SEVERO – L’Ass. TESSITURE CULTURALI presenta la prima edizione di SAN SEVERO SVELATA “SERATA A PALAZZO”

SAN SEVERO SVELATA

L’Associazione TESSITURE CULTURALI affiliata ARCI presenta la prima edizione di :

SAN SEVERO SVELATA “SERATA A PALAZZO” . Concerto per “PIANO SOLO” con musiche originali e da film con omaggio ai Maestri Ennio Morricone ed Ezio Bosso .

Al pianoforte il Maestro Franco Antonio Di Donatantonio. L’evento si svolgerà presso il giardino interno della dimora storica: Palazzo FRACCACRETA in Via Fraccacreta n. 3 (adiacenze P.zza Aldo Moro) Domenica 4 Luglio 2021 dalle ore 20:00.

La serata è stata resa possibile grazie alla collaborazione della famiglia Roccatagliata, il patrocinio di l: Comune di San Severo, Assessorato alla Cultura, FAI delegazione di Foggia, Touring Club territorio di San Severo, GAL Daunia Rurale, MAT Museo Alto Tavoliere, nonché dalla contribuzione di partners privati del territorio.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale della nostra città spesso dimenticato o sottovalutato. Per farlo ci siamo mossi nella logica di fare rete con associazioni ed istituzioni locali, per dare avvio alla continuità progettuale che intende perseguire la neonata associazione TESSITURE CULTURALI anche oltre i confini della Capitanata.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

Obbligatoria la prenotazione. Info: 392 5353563

Distinti Saluti San Severo

Presidente Michela Tota