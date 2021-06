Starace “Importante ruolo delle aziende per il clima”

ROMA (ITALPRESS) – “Le aziende hanno una responsabilità e un ruolo importante a livello climatico. E’ fondamentale che le aziende dicano la verità su quello che possono fare oggi e che forse potranno fare tra 10, 20 o 30 anni e su cui ancora non hanno il controllo. Possono decidere da che parte stare e non tornare indietro. Bisogna dare l’esempio: vogliamo decarbonizzare? Facciamolo prima noi e poi andiamo a predicare perchè gli altri lo facciano. Senza fiducia o impegni misurabili non è attribuibile o riconoscibile nemmeno la leadership”. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante l’evento “Live in Firenze” su Sky Tg24. “Non c’è ancora un accordo globale sul prezzo del carbonio. Manca un meccanismo che stabilisca il costo per governi e aziende per emettere carbonio. E’ un tassello importantissimo e la prima cosa da fare sarebbe trovare un accordo sul prezzo del carbonio a livello globale” ha aggiunto.

(ITALPRESS).