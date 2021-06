Covid, 782 nuovi casi e 14 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Si registra un calo dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 782. Ciò a fronte di 138.391 tamponi processati che porta il tasso di positività allo 0,56%. Si registrano 14 nuovi decessi, mentre i guariti sono 1.336. Gli attualmente positivi flettono di 570 unità attestandosi su un numero complessivo pari a 57.162.

Per quanto riguarda i ricoveri: nei reparti ordinari ad oggi sono ricoverate 1.743 persone, rispetto ai 1.771 di ieri; 294 si trovano invece nelle terapie intensive, con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 55.125 persone. Sul fronte delle regioni, la Lombardia è quella che registra più casi con un incremento di 119 unità, seguita dalla Sicilia con un incremento di 111 unità. La Valle d’Aosta registra 2 nuovi casi di coronavirus mentre la Provincia Autonoma di Trento e quella Bolzano ne registrano entrambe 1.

(ITALPRESS).