APRICENA – TORREMAGGIORE – SCONTRO TRA DUE AUTO, DUE FERITI IN GRAVI CONDIZIONI

Ennesimo incidente stradale in provincia di Foggia. Per cause ancora in corso d’accertamento due auto si sono scontrate sulla strada che collega Apricena a Torremaggiore. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del sinistro e le indagini. Un’ambulanza del 118 ha trasportato in ospedale i due feriti in gravi condizioni. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30 di oggi 28 giugno nei pressi di una cava.

Fonte Foggia today