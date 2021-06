Fedez, il singolo “Mille” è disco di platino

MILANO (ITALPRESS) – In vetta alle classifiche dei singoli più venduti da due settimane consecutive, “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di disco di platino. Il singolo, prodotto da d.whale, ha già superato 33 milioni di stream audio/video, di cui 16 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate dell’estate.

La cover del brano è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

“Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un pò, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un pò di leggerezza. E poi c’è la speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano” – commenta Fedez.

(ITALPRESS).