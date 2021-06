FOGGIA – ROTARY CLUB, LA QUINTA EDIZIONE DEL “PREMIO DI LAUREA”

Rotary Club Foggia, presieduto dall’ Avv. Luigi Miranda Dopo il “Premio Scuola” (quest’anno riservato alle scolaresche delle scuole medie superiori e premiate nel corso di una cerimonia svoltasi il 22 giugno)ha promosso il “Premio di Laurea” che viene assegnato ad un laureato presso l’Università di Foggia secondo un criterio di rotazione tra le varie facoltà universitarie. Rotary Club Foggia, presieduto dall’ Avv. Luigi Miranda Dopo il “Premio Scuola” (quest’anno riservato alle scolaresche delle scuole medie superiori e premiate nel corso di una cerimonia svoltasi il 22 giugno)ha promosso il “Premio di Laurea” che viene assegnato ad un laureato presso l’Università di Foggia secondo un criterio di rotazione tra le varie facoltà universitarie.

Questa edizione del concorso “Premio di Laurea”, intitolata alla memoria del Past President Franco Galasso (decano del Rotary Club Foggia, esponente di spicco della Capitanata), è rivolta ai laureati in Medicina presso l’ateneo dauno.

Anche per l’ultimo evento la cerimonia di premiazione, alla quale prenderanno parte il Magnifico Rettore Prof. Pierpaolo Limone ed il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Prof. Gaetano Serviddio, è stata organizzata presso il Circolo “Tennis Club di Foggia” in Via del Mare km. 4.5, alle ore 18,30 del giorno 30 giugno 2021.