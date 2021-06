FOCE VARANO – Domenica 4 luglio un evento in mare della Lega Navale di Ischitella contro la violenza sulle donne

Manifestazione in mare della Lega Navale di Ischitella contro la violenza sulle donne

Domenica 4 Luglio, lungo il litolare nord garganico, con partenza dal porticciolo di Foce Varano, un grande nastro rosso sarà trasportato dai diportisti dell Lega Navale di Ischitella. Si tratta di una manifestazione di valenza nazionale, ovvero il progetto: Diecimila vele contro la violenza sulle donne-cambiamo rotta insieme!

Tutti i sodalizi d’Italia a caratte nautico manifesteranno in mare, con vele e barche a motore, addobbate di nastro rosso in segno di solidarietà al progetto nazionale. Un motivo in più per trascorrere la prossima domenica sulle spiagge

La manifestazione della Lega Navale di Ischitella, fortemente voluta dal Presidente Massimo Di Giuseppe, porterà in mare tutti i soci del sodalizio, a partire dalle ore 10.00.