APRICENA – ASSUNTI 3 NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. A BREVE ALTRE ASSUNZIONI. MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

ASSUNTI 3 NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. A BREVE SARANNO ASSUNTI ALTRI. MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA NELLA NOSTRA CITTÀ.

APRICENA. Nella mattinata odierna il Sindaco Antonio Potenza, insieme all’Assessore alla Sicurezza Giuseppe Solimando, hanno dato il benvenuto ai 3 vigili neo assunti, risultati vincitori del concorso appena espletato.

“Sinceri auguri di buon lavoro ai 3 nuovi agenti” – dichiarano il Sindaco e l’Assessore – “vogliamo continuare ad investire nella sicurezza della nostra città. Oggi aggiungiamo 3 nuovi agenti al nostro Comando di Polizia Locale, dotato di 14 unità. Nelle prossime imminenti settimane ne saranno assunti altri, fino al raggiungimento del numero massimo previsto in pianta organica, ovvero arrivare ad avere 19 unità di Polizia Locale e ritornare ad essere il primo comune in Provincia di Foggia per numero di agenti, in proporzione alla popolazione. La presenza costante dei vigili in città è un fatto positivo per la serenità dei cittadini. A breve partiranno nuovi importanti servizi per continuare a migliorare la sicurezza urbana ed extraurbana, continuando a collaborare con le Forze dell’ordine, nel solco delle attività di coordinamento già avviate in questi anni. La nostra Città deve continuare a splendere su tutti i fronti, bisogna migliorare sempre più la qualità di vita dei nostri concittadini” – concludono Potenza e Solimando.

