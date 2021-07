CERIGNOLA – DROGA, ARRESTATO UN 52ENNE

A Cerignola, i militari della locale Stazione carabinieri hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 52enne con precedenti penali. Lo stesso, che si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, durante una perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti complessivamente 215 grammi circa di cocaina, un involucro contenente 32 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 975 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e per il 52enne, dopo gli adempimenti di rito, si sono aperte le porte del carcere di Foggia. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del 52enne l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.