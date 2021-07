SAN SEVERO – IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO LUNEDI’ 5 E GIOVEDI’ 8 LUGLIO

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,30 di lunedì 5 luglio 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di giovedì 8 luglio 2021, per la trattazione dei seguenti accapi:

Comunicazioni;

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C.C.;

2. Soppressione della Stazione Ferroviaria di Chieuti. Provvedimenti – Determinazioni;

3. Istituzione Stroke Unit Neurologia nell’Ospedale Teresa Masselli di San Severo – O.d.G.;

4. Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consultive Consiliari – Modifica art. 33 – convocazione;

5. Regolamento per la disciplina del mercato contadino #TAVOLIEREFILIERACORTA – Modifica della Deliberazione di C.C. n. 10 del 22/04/2021;

6. San Severo Città dello zafferano italiano;

7. Ente Morale Istituto Agrario Michele Di Sangro Principe di San Severo”. Determinazioni.

Il Consiglio Comunale si terrà in videoconferenza, tramite collegamento on line da remoto.

SAN SEVERO, 1 luglio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo