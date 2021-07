APRICENA – Nasce “Radio Picchio” la radio che ti entra in testa

Si materializza il sogno di Matteo Leggieri, un imprenditore apricenese, che con grande impegno è riuscito a trasformare un suo sogno in realtà, ovvero, istituire una radio web nel proprio paese. L’emittente radiofonica sita in via bruno Buozzi numero 19 nasce principalmente come contenitore musicale, ma vi sarà anche spazio per altre forme di intrattenimento e di conoscenza di altri ambiti come l’arte, la cultura e i talenti del territorio, senza tralasciare momenti di leggera evasione. Si materializza il sogno di Matteo Leggieri, un imprenditore apricenese, che con grande impegno è riuscito a trasformare un suo sogno in realtà, ovvero, istituire una radio web nel proprio paese. L’emittente radiofonica sita in via bruno Buozzi numero 19 nasce principalmente come contenitore musicale, ma vi sarà anche spazio per altre forme di intrattenimento e di conoscenza di altri ambiti come l’arte, la cultura e i talenti del territorio, senza tralasciare momenti di leggera evasione.

Lo staff formato da Roberta Palumbo, Veronica Buono, Primiano Rendina, Antonella Di Michele, Mara Rendina, Emanuele Libero, Massimo Colucci, Angelica Cursio, Chiara Leggieri ed Erxhio Cepele

invita quanti vorranno partecipare all’inaugurazione

fissata per il 3 luglio alle ore 20.00.

Durante la serata si viaggerà attraverso le più belle hit della musica italiana di ieri e di oggi con i Nest trio composto da Enzo Martini (voce tastiere fiati), Mike Montanaro (batteria e cori) e Antonio Tancredi (chitarre).

A seguire il trio Welcome to the club con Manuel S – Pee One – Maxx e l’estrazione della prima lotteria Radio Picchio.

A presenziare all’evento di inaugurazione vi saranno anche le istituzioni del territorio.