CERIGNOLA – DROGA, LA POLIZIA ARRESTA UN 44ENNE

Nella mattina dello scorso 22 giugno, personale del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, con la collaborazione di personale del Commissariato di P.S. di Cerignola, arrestava G.D.N. cl.1977, barlettano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di diverso tipo.

In particolare, nel corso di un posto di controllo, G.D.N. dava segni di insofferenza e, pertanto, veniva sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale si rinvenivano e sequestravano grammi 10 di cocaina e 12 di marijuana. La successiva perquisizione presso l’abitazione del predetto consentiva di rinvenire e sequestrare ulteriori circa 40 grammi di marijuana.

G.D.N., dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida, la competente A.G. disponeva la scarcerazione e contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G..