CERIGNOLA – IN MANETTE UN 56ENNE

Nella mattinata del 28 giugno, personale del Commissariato di P.S. di Cerignola veniva tratto in arresto M.U. cl.65, cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni uno e giorni 21 di reclusione per lesioni personali aggravate ed inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale della P.S.. Lo stesso, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso l’abitazione, per ivi rimanere in regime di detenzione domiciliare.