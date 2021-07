CERIGNOLA – RITROVATA AUTO DI GROSSA CILINDRATA, LA POLIZIA ARRESTA UN 45ENNE

Nel primo pomeriggio del 29 giugno, personale in servizio di volante del Commissariato di P.S. di Cerignola, si recava in un’autodemolizione di Cerignola, ove era stata segnalata la presenza di un’autovettura di grossa cilindrata, rubata la mattina dello stesso giorno ad Andria. Sul posto, si aveva la presenza dell’auto, in gran parte smontata e priva di targhe e la presenza di S.T. cl.1976, con precedenti specifici, che, pertanto, veniva tratto in arresto per ricettazione e riciclaggio.

S.T., dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia, a disposizione della competente A.G.. In sede di udienza di convalida, la competente A.G. applicava a S.T. la misura cautelare degli arresti domiciliari.