MARINA DI LESINA – UN SORPASSO AZZARDATO E FINISCE FUORI STRADA! UN FERITO!

È di un ferito, non in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Marina di Lesina. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incidente sarebbe stato un maldestro tentativo di sorpasso, durante il quale l’auto sorpassata sarebbe stata tamponata, il conducente ha poi perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L’automobilista responsabile dell’incidente avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi e prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il conducente dell’auto ribaltata ha rimediato, per fortuna, solo lievi ferite guaribili in pochi giorni.

FONTE FOGGIA TODAY