VIESTE – Trovata morta la bambina di 12 anni che si era persa in mare. Corpo rinvenuto sotto una scogliera

Una tragedia immane nelle acque di Vieste. Una bambina di 12 anni è morta durante un bagno con i cugini di 13 e 8 anni tra Marina Piccola e l’isola del faro, un tratto di mare che i bambini – tutti viestani – erano soliti percorrere quasi quotidianamente. Ma questa volta qualcosa è andato storto; i piccoli, infatti, sarebbero stati traditi dalle correnti anche se le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I due maschietti sono stati tratti in salvo nel giro di poco tempo, ma nessuna traccia della 12enne, trovata successivamente senza vita dai militari della Capitaneria di porto sotto la scogliera di “San Francesco”. Tutta Vieste è sotto choc.

fonte l’immediato