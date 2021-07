MARGHERITA DI SAVOIA – IL COMUNE DISPONE LA RIDUZIONE TARI DEL 35% PER LE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE

Con l’approvazione della delibera relativa alla riduzione delle tariffe per la tassa sui rifiuti per il 2021, avvenuta qualche giorno fa in consiglio comunale, l’amministrazione Lodispoto ha voluto dare un tangibile aiuto alle categorie commerciali e produttive di Margherita di Savoia, duramente provate in un anno e mezzo di pandemia: sono state introdotte infatti agevolazioni e riduzioni per numerose attività in modo da consentire un importante risparmio economico.

Per le utenze NON DOMESTICHE colpite in modo significativo dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza sanitaria è stata disposta una riduzione della TARI nella misura del 35%. Prevista inoltre per tutte le utenze una dilazione nei termini del versamento, che sarà effettuato in tre date aventi le seguenti scadenze: prima rata 31 agosto, seconda rata 31 ottobre, terza e ultima rata 16 dicembre.

Le categorie che potranno beneficiare di questa consistente riduzione della TARI sono molteplici tra le quali ad esempio gli alberghi, i campeggi ed i bungalow, le attività del settore ristorazione (bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub e affini), stabilimenti balneari, attività industriali ed artigianali (fatta eccezione per la filiera alimentare), parrucchieri, barbieri ed estetisti, le attività culturali (musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto) e ricreative (sale giochi), negozi di abbigliamento, ecc.

La suddetta riduzione sarà applicata automaticamente alle tariffe approvate per il 2021.

Più che soddisfatto il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto: «Con questa delibera la nostra amministrazione comunale intende dare concretamente un aiuto ai commercianti e le attività del luogo che hanno pagato e stanno pagando un prezzo elevato alla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19: per numerosissime categorie abbiamo previsto una riduzione dell’aliquota TARI del 35% e per tutte le utenze è stata prevista una dilazione in tre rate proprio per agevolare ulteriormente la collettività salinara. Tutto questo senza inficiare la copertura integrale dei costi previsti dal servizio, utilizzando le risorse finanziarie statali messe a disposizione per l’Ente».

C’è spazio per una ulteriore puntualizzazione: «Onde evitare le solite strumentalizzazioni – aggiunge il Sindaco – si precisa che per l’anno 2021 ci sarà un lieve aumento per tutte le utenze, determinato dall’incremento del costo dello smaltimento dei rifiuti, più che compensato con le suddette riduzioni per le utenze non domestiche. A tal proposito però è doveroso precisare che tale aumento dei costi di smaltimento è stato causato dalla scarsa abitudine a differenziare i rifiuti che parte della comunità ha dimostrato. Resta sempre vivo pertanto l’invito che rivolgo a quella parte della comunità che esorto a correggere certi comportamenti come continuare non differenziare o abbandonare i rifiuti. Ringrazio per l’importante lavoro svolto dall’assessore al bilancio dott.ssa Francesca Santobuono e il responsabile dei servizi finanziari dott. Maurizio Lacalamita».