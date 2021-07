SAN SEVERO – VIAGGIARE. UNA POSSIBILE STRATEGIA PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA

riceviamo e pubblichiamo

VIAGGIARE

UNA POSSIBILE STRATEGIA PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA

E’ cosa risaputa che questa pandemia abbia portato enormi cambiamenti economici e sociali. Tuttavia è tempo di rinascita, viaggiare è un ottimo toccasana per la salute fondamentale per migliorare la resa dopo lunghi periodi di stress. Conoscere nuovi posti è una forma di emancipazione, rende liberi e attiva uno stato di felicità. Siamo all’alba di una nuova era, il turismo rappresenta un’opportunità straordinaria. Del resto i vantaggi delle gite scolastiche hanno dimostrato che unire lo studio all’esperienza di essere a contatto diretto con arte e cultura ha dei risvolti positivi eccezionali. Dunque dopo quanto esposto possiamo affermare con certezza che l’economia del futuro deve affidare a questo settore il giusto posto che merita. Le persone che si spostano in diversi paesi aiutano questi economicamente. Inoltre così facendo sostengono i trasporti, quindi le compagnie dunque i lavoratori. Quando siamo in vacanza o semplicemente giungiamo in un luogo per lavoro, alberghiamo dunque usiamo strutture per dormire, mangiare, vivere il tempo libero. Ancora una volta diamo una mano alle realtà locali. Visitando piccoli borghi e località tipiche, portiamo nuova vita a quelle meraviglie, lasciati preziosi del tempo. Valorizzare paesaggi e beni culturali di una nazione vuol dire renderli patrimonio di tutti. Nella speranza di un futuro migliore, porgo a tutti i miei saluti.

Vincenzo Naturale