BASKET – SERIE A2 – Cestistica San Severo, ancora A2, nuovo Vice Presidente e conferma di Bechi. Il ‘cantiere’ Allianz Pazienza riparte più forte di prima!

Ancora A2, nuovo Vice Presidente e conferma di Bechi. Il ‘cantiere’ Allianz Pazienza riparte più forte di prima!



La volontà di rimanere, per il terzo anno consecutivo, in Serie A, il cambio di testimone dei Vice Presidenti Nicola Biscotti e Michele Gravina a Paolo dell’Erba e la conferma di Luca Bechi alla guida del roster. Queste (e non solo), sono le tre grandi novità emerse nella conferenza stampa di ieri, martedì 6 Luglio. Nel corso della serata, i vari protagonisti da Biscotti a Ciavarella, da Dell’Erba a Vittorio Pazienza per poi concludere con Bechi hanno illustrato la programmazione per il nuovo anno 2021/2022. In tutti gli interventi la parola comune è: crescita. La società – come dichiarato da Biscotti – “più unita che mai” intende continuare a maturare sotto tutti i punti di vista valorizzando le risorse interne a partire, ad esempio, dal settore giovanile. Come tutti i progetti occorre pazienza e lungimiranza ma la realtà sanseverese con la sua serietà e onestà – come confermato anche dal coach, ha le qualità per far bene e un’alta considerazione oltre i confini locali.

Dunque, consci di fondamenta solidissime, riapre il ‘cantiere’ giallonero in continuo ‘progress’ per il bene dell’Allianz stessa e dell’intera San Severo.