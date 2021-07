SAN SEVERO – MERCOLEDI’ 14 LUGLIO AL VIA LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE “SAN SEVERO, SERE D’ESTATE 2021”

Il prossimo mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 19.00 prenderà il via la programmazione culturale “San Severo. Sere d’Estate 2021” promossa dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura.

“Anche quest’anno – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – si è ritenuto opportuno, procedere alla pubblicazione di un Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse rivolto agli operatori del territorio. Finalità principe dell’Avviso è stato il sostegno del Settore culturale, volano economico importante e strategico. Il Comune di San Severo è, quindi, pronto a ripartire con la programmazione dal vivo, cercando di sostenere le officine d’arte sanseveresi che hanno contribuito notevolmente al fermento socio-culturale della città con grande professionalità e, al contempo, impegnandosi nel riavvicinare i cittadini alla fruizione del nostro Patrimonio, per garantire la ripresa dei fondamentali momenti di svago per adulti e bambini, da realizzarsi in piena sicurezza. Anche questa edizione di “San Severo. Sere d’Estate 2021” ha incontrato l’entusiasmo della gran parte degli artisti sanseveresi e di compagnie artistiche provenienti da tutta la Provincia, che hanno aderito all’avviso presentando delle proposte interessanti, che sicuramente verranno accolte dal nostro pubblico con grande entusiasmo”.

Gli eventi programmati si svolgeranno in Piazza Municipio, ad eccezione della Festa dell’Uva, in calendario dal 3 al 5 Settembre, che vedrà animate Piazza Municipio e Piazza Aldo Moro in un circuito di eventi attrattivi e festosi.

Il cartellone contiene numerosi concerti, spettacoli teatrali, momenti dedicati alla lettura, proiezioni di film, spettacoli per bambini, spettacoli di cabaret.

SAN SEVERO, 8 luglio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo