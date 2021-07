APRICENA – PROGETTO LUBENEMIO – ARCHEOLOGIA PUBBLICA, IERI A CASTELPAGANO SOPRALLUOGO DELLA SOPRINTENDENZA

PROGETTO LUBENEMIO – ARCHEOLOGIA PUBBLICA, IERI A CASTELPAGANO SOPRALLUOGO DELLA SOPRINTENDENZA

Ieri mattina la Soprintendenza per i beni archeologici ha effettuato un sopralluogo nel sito di Castelpagano. L’attività è propedeutica alla definizione degli interventi che saranno posti in essere nell’ambito dell’attuazione del progetto portato avanti dall’amministrazione comunale denominato: “Lubenemio, archeologia pubblica”.

Presenti sul posto la Dott.ssa Donatella Pìan, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il responsabile del progetto, il Prof. e Archeologo Feliciano Stoico e per il Comune, il dott. Pasquale Biscotti, Consigliere con delega al Turismo.

“Un luogo incantevole e un sito archeologico tutto da scoprire. Sono grata all’amministrazione comunale di Apricena e soprattutto all’archeologo Feliciano Stoico per aver organizzato questo sopralluogo e per aver intrapreso con la Soprintendenza un nuovo percorso di fruizione e valorizzazione.” Commenta la Dott.ssa Pìan

“Ci siamo posti un obiettivo difficile ma non impossibile” spiega il dott. Biscotti “Abbiamo già ripristinato la strada di accesso per consentire una migliore viabilità e conseguente fruizione del sito. A Settembre ci sarà l’attività di pulizia archeologica in loco, che aprirà la strada alla futura valorizzazione del Patrimonio archeologico apricenese, come già impostato dal progetto.”

Un ringraziamento particolare alla Polizia Locale che ha accompagnato il sopralluogo.

Si ricorda infine alla cittadinanza che chiunque voglia partecipare attivamente al progetto può scrivere una mail a questo indirizzo lubenemio@gmail.com