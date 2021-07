SAN SEVERO – Incendio auto Assessore Carrabba, la solidarietà del GAL Daunia Rurale 2020

La Presidente del Gal Daunia Rurale 2020 Paki Attanasio, a nome dell’intero CdA, esprime piena e incondizionata solidarietà all’Assessore all’Agricoltura e Attività Produttive del Comune di San Severo Felice Carrabba, la cui auto è stata data alle fiamme questa notte. “Sono certa – dichiara Paki Attanasio – che atti intimidatori come questo, anziché indebolire rafforzino ulteriormente l’impegno di amministratori come Felice che con serietà, coraggio e caparbietà operano per affermare la legalità. In una terra difficile come la nostra, dove amministratori, imprenditori e cittadini sono continuamente bersaglio di atti vili, occorre essere solidali gli uni con gli altri”.

