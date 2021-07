SAN SEVERO – La Consulta delle Associazioni esprime la solidarietà piena all’assessore Felice Carrabba per l’atto intimidatorio subito

La Consulta delle Associazioni esprime la solidarietà piena all’assessore Felice Carrabba per l’atto intimidatorio subito.

Siamo indignati per questo gesto di violenza e non vogliamo lasciare da solo nessuno, men che mai un nostro amministratore.

Noi delle Associazioni siamo abituati a non smettere di sognare e come cittadini scegliamo ogni giorno l’impegno costante e capillare a favore della legalità, della solidarietà e della giustizia sociale. Riteniamo tuttavia che la forza delle organizzazioni malavitose è nel “vuoto di comunità” quel vuoto del tirare a campare,che spesso ci fa guardare dall’altra parte, che ci porta a farci i “fatti nostri” che se le cose vanno male è sempre colpa di qualcun altro.

Viviamo oggi più che mai il tempo del “noi”, solo insieme possiamo trovare il coraggio e la forza di dare risposte nuove.

Serve un no collettivo e chiaro alle illegalità e azioni delinquenziali che insieme possono essere sconfitte.

Ognuno di noi nella propria quotidianità può contribuire al “prendersi cura”, opponendosi in tal modo alla cultura dell’indifferenza

Noi della Consulta vogliamo prenderci cura della nostra comunità assieme alle Istituzioni e alla società tutta.

Il direttivo della Consulta