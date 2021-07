SAN SEVERO – PD, Piena solidarietà all’Assessore all’Ambiente e alle Attività Produttive, Felice Carrabba

Piena solidarietà all’Assessore all’Ambiente e alle Attività Produttive, Felice Carrabba

Stanotte è stata incendiata l’autovettura dell’assessore Felice Carrabba, parcheggiata davanti alla sua abitazione.

Il Partito Democratico di San Severo esprime vicinanza e solidarietà all’assessore Felice Carrabba, destinatario di un vile atto intimidatorio che mortifica il nostro territorio e tanti sanseveresi onesti.

Condanniamo con forza questo ennesimo episodio di violenza compiuto nei confronti di una figura istituzionale del territorio e ribadiamo con fermezza la piena e totale convinzione che continuare la strada della buona amministrazione, nel pieno rispetto delle regole, della trasparenza e della legalità, è la migliore risposta contro questi pochi vigliacchi i cui atteggiamenti stridono rispetto al profondo senso di legalità che caratterizza la Comunità sanseverese.

Ribadiamo quindi la nostra vicinanza politica e personale al nostro assessore Felice Carrabba, invitandolo a superare questo difficile momento e a continuare ad operare per il bene del territorio.

In questa battaglia non sarà mai solo, ma avrà al suo fianco tutti i sanseveresi onesti.

Il Direttivo del Partito Democratico di San Severo