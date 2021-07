SAN SEVERO – PSI – Solidarietà all’Assessore Felice CARRABBA

COMUNICATO STAMPA

Solidarietà all’Assessore Felice CARRABBA

Il Partito Socialista Italiano, Sezione Leone Mucci di San Severo unitamente Federazione P.S.I. di Foggia, esprime la sua piena solidarietà all’Assessore Felice CARRABBA, per il vile gesto perpetrato contro di lui durante la scorsa notte, con l’incendio della sua auto. L’invito all’Assessore è quello di non demordere e di continuare a svolgere il suo mandato, con tutto l’impegno mostrato fino ad oggi, per dimostrare che questi atti non riusciranno a fermare la buona amministrazione della città.

Ferma è convinta è la condanna per gli autori del gesto, che si è certi saranno presto assicurati alla giustizia grazie al noto impegno delle Forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio. A questi malviventi si augura una pena esemplare che possa essere di esempio a quanti volessero imitarli.

Il segretario di Federazione ed il segretario Cittadino: Michele SANTARELLEI e Felice CAFORA.