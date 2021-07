SAN SEVERO – DA STASERA IL VIA AI LAVORI DEL NUOVO MANTO STRADALE DI CORSO DI VITTORIO

Prenderanno il via questa sera, alle ore 22,00, importanti lavori che interesseranno l’area e la sede stradale di Corso Giuseppe Di Vittorio.

“Provvederemo alla sistemazione del manto bituminoso – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio -. I lavori prevedono la scarifica del manto bituminoso attualmente esistente e la successiva stesa di un nuovo tappetino per l’intera arteria di Corso Di Vittorio, che parte della rotatoria dinanzi alla Chiesa di Croce Santa e si conclude con la rotatoria di Porta Foggia. Per meglio agevolare i residenti e quanti percorrono la via, i lavori saranno eseguiti solo nelle ore notturne, a partire dalle ore 22 e fino alle ore 7 del mattino successivo. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, al fine di evitare disagi ed inconvenienti, legati soprattutto a parcheggi di autovetture durante le ore previste dai lavori che si protrarranno per alcuni notti”.

A firma del Dirigente Area VI Benedetto di Lullo, con Ordinanza n. 87 del 23.06.2021, è stato disposto il divieto di sosta h. 24 con rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati di Corso di Vittorio, secondo le esigenze dettate dall’avanzare dei lavori e per tutta la durata del periodo interessato dal rifacimento del manto stradale.

SAN SEVERO, 12 luglio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo