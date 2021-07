SAN SEVERO – E’ IN COMA IL BAMBINO DI 6 ANNI FERITO NELLA SPARATORIA DOMENICA SERA SUL VIALE DELLA STAZIONE

“Restano molto critiche le condizioni del piccolo di 6 anni ferito in un agguato a San Severo durante i festeggiamenti per la vittoria di ieri dell’Italia agli Europei di calcio. Al momento il bambino è in coma farmacologico e sottoposto a ventilazione assistita”. Lo riporta un bollettino medico divulgato dal Policlinico Riuniti di Foggia dove è ricoverato il bambino ferito durante un agguato in viale Matteotti a San Severo. Il bambino è stato colpito all’addome mentre il 42enne Matteo Anastasio, che era in compagnia del piccolo, è morto ammazzato.

“Nelle prossime ore o giorni – fanno sapere dall’ospedale – verrà strettamente monitorata l’evoluzione delle condizioni cliniche, soprattutto nella eventualità che si renda necessario l’intervento chirurgico: si occupa di lui una équipe multidisciplinare composta da rianimatori, chirurghi e radiologi”.

fonte l’immediato