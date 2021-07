SAN SEVERO – Una sera d’estate con Anton Cechov al chiostro del Mat per assistere alla farsa in un atto “Una domanda di matrimonio”

“Una domanda di matrimonio, un padre irascibile vedrà il suo già scarso autocontrollo messo a dura prova da un piccolo prato conteso dai cani da caccia e dal comportamento della figlia e del suo giovane pretendente”. Proseguono gli incontri del cartellone estivo “Daunia Art Festival”. L’appuntamento è per questa sera martedì 13 luglio a partire dalle 21 nel chiostro del Mat (Museo dell’Alto Tavoliere) in piazza San Francesco 48 a San Severo per assistere alla farsa in un atto “Una domanda di matrimonio” di Anton Cechov. Il cast è composto da Paola Marino, Alessandra Giuliani, luigi Minischetti, Nazario Vasciarelli, per la regia di Paola Marino. Proporre Cechov in una sera di luglio può sembrare un azzardo è invece una provocazione, un invito ad abbattere gli stereotipi perché “The Marriage Proposal”, è una farsa che sarebbe potuta finire in modo molto cupo, ma il drammaturgo invece mantiene e conferma la sua stravaganza. Lo spettacolo è ambientato nella campagna rurale della Russia alla fine del 1800. Quando Ivan arriva a casa della famiglia Chubukov, l’anziano Stepan presume che il giovane ben vestito sia venuto a prendere in prestito denaro. Invece parte una serie di malintesi e fraintendimenti che coinvolgono lo spettatore in un vortice di sensazioni che alternano umorismo e riflessioni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i seguenti numeri di telefono: 342038402 e 3204669991