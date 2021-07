GARGANO – Guardia Costiera in azione, sequestrati e rigettati in mare 4 quintali di vongole. Sanzioni per circa 2.500 euro

Alle prime luci dell’alba i militari della Guardia Costiera di Rodi Garganico e Lesina, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Manfredonia e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste hanno portato a termine un’attività di polizia marittima finalizzata al contrasto della pesca abusiva nelle acque antistanti i litorali di Marina di Chieuti, Lesina e Capojale.

All’operazione hanno preso parte diverse pattuglie terrestri unitamente ad una motovedetta partita dal Porto di Rodi Garganico.

Nel corso dell’attività sono stati ispezionati 20 motopesca impegnati nella pesca di molluschi bivalvi procedendo ad elevare 4 sanzioni amministrative per violazioni afferenti la sicurezza della navigazione e la forza minima di equipaggio.

In particolare i militari operanti hanno proceduto a porre sotto sequestro 40 sacchi di vongole (chamela gallina) per un totale di circa 400 chili, illecitamente pescati da un motopesca e in violazione alla normativa di riferimento che fissa il limite di cattura giornaliero a barca.

Il prodotto posto sotto sequestro, una volta ispezionato dal medico veterinario competente è stato rigettato in mare in quanto ancora allo stato vitale.

Al comandante del motopesca è stata altresì comminata una sanzione amministrativa di importo pari a 2.000 euro oltre all’ammonimento della sospensione della licenza di pesca per 3 mesi in caso di recidiva.

L’operazione di questa mattina, oltre a tutelare la risorsa ittica è finalizzata alla verifica del rispetto della distanza dalla costa nei tratti di mare riservati alla balneazione.

In ultimo si ricorda agli utenti del mare di consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle locali Capitanerie di Porto e che le Sale Operative della Capitaneria di Porto di Manfredonia e di Vieste sono attive 24h su 24h, 7 giorni su 7, e possono essere contattate telefonicamente attraverso il “Numero per le emergenze in mare” 1530 per le sole emergenze in mare oppure ai numeri 0884/583871-2(CP Manfredonia) e 0884/708791 (CP Vieste) per eventuali segnalazioni.