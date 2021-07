SAN SEVERO – “SAN SEVERO, SERE D’ESTATE 2021”: MERCOLEDI’ 21 LUGLIO IN PIAZZA MUNICIPIO IL CONCERTO “ARMONIE D’ESTATE” – ROMA TRE ORCHESTRA

Appuntamento d’eccezione e fuori cartellone, nell’ambito della composita rassegna “San Severo. Sere d’Estate 2021” promossa dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura.

Il prossimo mercoledì 21 luglio,alle ore 21,00, nell’incantevole cornice di Piazza Municipio, in sinergia e collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, è in programma il concerto ARMONIE D’ESTATE – Roma Tre Orchestra -. Massimiliano Caldi, direttore, Alessandro Marino – pianoforte. Saranno eseguite F. Mendelssohn: Concerto per pianoforte n. 2 in re minore op. 40, L. V. Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

“Sarà una serata d’eccezione – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – con una orchestra composta da ben 35 elementi. Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza, volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni. Con questo evento, di notevole portata, ritorna, dunque, nella nostra città, una serata che offrirà ai tanti appassionati momenti di eccellente spessore artistico”.

Per assistere alla serata occorre prenotarsi al numero di tel. 324.7829089.

Roma Tre Orchestra è in tournee in Puglia: nei giorni precedenti e successivi il concerto di San Severo si esibirà a Francavilla Fontana, Troia, Candela, Mesagne, Monte Sant’Angelo e Manfredonia. Roma Tre Orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso le sedi di Ateneo, il Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina. Negli ultimi dieci anni ha intrapreso tournée in Israele, Oman, Stati Uniti d’America, Cile, Brasile, Germania, Austria, Russia e Turchia alla testa di compagini come l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica di Santiago del Cile, la Berliner Konzerthaus Kammerorchester, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e la Istanbul State Symphony Orchestra.

MASSIMILIANO CALDI

Massimiliano Caldi (Milano 1967), diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, con una ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico e nell’operetta, una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal repertorio, si distingue per la sua grande preparazione professionale e per lo stile direttoriale sempre brillante e lineare. Vincitore assoluto del Concorso “G. Fitelberg” (1999), attualmente ricopre la carica di Direttore Principale della Filarmonica Subcarpatica “A. Malawski” di Rzeszów. E’ stato Primo Direttore Ospite della Filarmonica Polacca Baltica “F.Chopin” di Danzica, docente della Florence Conducting Masterclass (2015-2017), Direttore Principale e Consulente Artistico della Filarmonica “S.Moniuszko” di Koszalin (2014-2017), Direttore Artistico dell’Orchestra da Camera Slesiana di Katowice (2006-2010) e Direttore Principale dell’Orchestra da Camera Milano Classica (1998-2009). Negli ultimi dieci anni ha intrapreso tournée in Israele, Oman, Stati Uniti d’America, Cile, Brasile, Germania, Austria, Russia e Turchia alla testa di compagini come l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica di Santiago del Cile, la Berliner Konzerthaus Kammerorchester, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e la Istanbul State Symphony Orchestra. In Polonia tiene regolarmente concerti nell’ambito dei principali festival polacchi e appare regolarmente sul podio delle più importanti Filarmoniche e orchestre sinfoniche come la Sinfonia Varsovia, l’Orchestra della Radio Polacca e la Sinfonietta Cracovia (alcune volte anche nella doppia veste di direttore e pianista). In campo discografico, con la direzione di Massimiliano Caldi, è uscito per Acte Préalable il CD Raul Koczalski – Piano concertos (gennaio 2018) e per Sony Classical il CD Mario Castelnuovo-Tedesco, Gian Francesco Malipiero, Riccardo Malipiero Cello concertos sul podio dell’Orchestra Nazionale della RAI di Torino (aprile 2018).

SAN SEVERO, 14 luglio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo