VIESTE SCOMMETTE SULLA CULTURA. LUNEDI’ 19 LUGLIO APRE AL PUBBLICO LA CORTE DELL’ELITE L’ASSESSORA GRAZIAMARIA STARACE: “L’IMMENSA GRANDEZZA DI UN PASSATO CHE STIAMO RECUPERANDO”

Non solo spiagge e mare da sogno. Vieste è una gemma culturale, e dopo aver riaperto il Polo Museale e la necropoli de La Salata, lunedì 19 luglio sarà la volta di un altro gioiello nascosto: “La Corte dell’Elite”, il cortile interno al Palazzo di Città ormai pronto a diventare un ulteriore contenitore culturale. L’iniziativa è dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vieste, l’inaugurazione lunedì 19 luglio alle ore 20,45 con la presentazione della scultura “Cello” dell’artista Domenica Regazzoni (ritratto critico a cura di Nicola Gentile). Seguirà il concerto del Panlink Saxophone Quartet. “Si tratta di una grande opportunità per la nostra città – afferma con orgoglio l’assessora alla Cultura, Graziamaria Starace . Un’occasione unica per fare un salto di qualità e attrarre sempre più visitatori. La cultura a Vieste deve andare di pari passo con le altre iniziative turistiche, e deve aiutare la rinascita di questo territorio. E’ importante – aggiunge l’assessora Starace – andare oltre la proposta balneare, valorizzando quell’intreccio unico di cultura, paesaggio, qualità della vita che esprime Vieste. Ecco perché abbiamo deciso di riqualificare questo cortile da destinare sia a scopi didattici, ma soprattutto per creare una nuova location culturale per ospitare piccoli eventi come proiezioni cinematografiche, presentazioni letterarie, concerti musicali”.

LA CORTE DELL’ELITE

Il 5 luglio 2006, durante i lavori di scavo per la realiz – zazione di una vasca antincendio al di sotto del cor – tile interno del Palazzo Comunale di Vieste, l’opera – tore del mezzo meccanico impegnato nello scavo si accorse di avere davanti a sé qualcosa di eccezionale. Si trattava di una grande tomba a semicamera collo – cata a tre metri di profondità e costituita da un’ampia cassa rettangolare con copertura a doppio spiovente. Una scoperta che diede inizio a un vero e proprio intervento di scavo che si prolungò per diversi mesi. Ne emerse che lo stesso tumulo fu adoperato per numerose sepolture in un arco temporale che va dal III al II secolo a.C. Al suo interno si trovavano resti di ben ventisei individui oltre a numerosi reperti e suppellettili che fanno supporre l’appartenenza dei defunti ad una élite garganica. I reperti della tomba, che venne appunto denomina – ta dagli studiosi “Tomba dell’élite’’ sono oggi esposti presso il Museo Civico Archeologico “Michele Pe – trone” di Vieste. I lavori di estrapolazione del corredo fubebre e dei reperti contenuti nel sepolcro sono stati curati dal – la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Bari, con la supervisione attenta e scrupolosa della dott. ssa Giovanna Pacilio e dell’ ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica Giuseppe Ruggieri, prematuramente scomparso, al quale è dedicata la sala conferenze del sopra citato Museo Civico Archeologico.

L’ARTISTA

Domenica Regazzoni (Bellano, 1953) inizia a dipingere nei primi anni Settanta, frequentando i corsi serali dell’Accademia di Brera. Abbandona poi la pittura figurativa per un’impostazione più astratta e informale. Ha esposto in gallerie giapponesi a Tokyo e Kyoto, a Strasburgo al Parlamento europeo e in prestigiose sedi italiane quali Fondazione Stelline di Milano (1998), Complesso del Vittoriano di Roma (2000), Palazzo Vecchio di Firenze(2003), Parco della Musica di Roma (2006) e Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna (2008). Nel 2012 inizia un sodalizio con le istituzioni culturali governative di Shanghai, esponendo all’Italian Shanghai Center (ex Padiglione Italia, EXPO 2010) e l’anno successivo alla Tongji University, sede della Facoltà di Architettura. Nel 2015, per gli eventi di Milano-EXPO, in collaborazione con il padiglione cinese e la Shanghai international Association, inaugura al Palazzo della Permanente la mostra Convergenze parallele insieme all’incisore cinese Lu Zhiping. Nel 2020, su invito del Comune di Bologna e della Fondazione Dalla, realizza a Palazzo d’Accursio, la mostra “a 4 mani”, a cura di Silvia Evangelisti, nata dalla collaborazione artistica con il cantautore bolognese. E’ tra i partecipanti alla 54esima edizione della Biennale di Venezia e della seconda Triennale delle arti visive di Roma. Dal 2009 una sua grande scultura The Broken Violin è stata collocata in permanenza nel Coltea Park in piazza dell’Università di Bucarest in Romania . Tra le principali pubblicazioni vanno segnalate le illustrazioni della raccolta di poesie di Antonia Pozzi nel volume “Canto segreto”, edito da Vanni Scheiwiller per la collana All’insegna del pesce d’oro (1992), una monografia dedicata alla poesia Haiku per Viennepierre Editore, Milano (2000) e sempre su questo argomento, nel febbraio 2021, un nuovo libro per Silvana Editoriale a cura di Silvia Evangelisti.

LA MOSTRA

I violini resuscitati di Domenica Regazzoni di Gillo Dorfles (SKIRA,2003) Violini allo stato embrionale; violini ridotti a frammenti; e anche violini spaccati di cui s’intravede la matrice d’un suono ormai spento. Ma ancora: singoli elementi di violini limitati alla circonferenza o alla sola superficie dell’istrumento dove le due “f ”, ora mute, ne definivano per sempre la voce immutabile… Certo: è proprio da questi violini ancora in divenire o resi simili a inedite strutture scultoree che prende lo spunto la suggestiva opera di Domenica Regazzoni dedicata a suo padre, il grande liutaio che spese tutta la vita alla costruzione paziente e impeccabile di questi pronipoti dei Guarneri, Stradivari, Amati dei tempi andati. Ed è appunto da questa convivenza con il nobile istrumento e dalla laboriosa e delicatissima elaborazione accanto al padre liutaio, con i misteri incomunicabili nella ricerca dei materiali e delle vernici adatte, che l’artista ha preso l’avvio per realizzare – attraverso l’artificio della propria manualità, ma anche con la memoria idolatrata del lavoro paterno – le sue opere attuali: non “quadri” o “statue” ma documenti di un’artigianalità familiare e insieme invenzioni autonome “in chiave di sol” di piccoli trofei lignei…… Quel connubio – così spesso tentato e quasi sempre fallito – tra le due arti, quella visiva e quella sonora, in questo caso, trae la sua giustificazione appunto dalla confluenza di alcune caratteristiche proprie all’arte dei suoni e a quella delle forme e dei colori.

PANLINK SAXOPHONE QUARTET

Formatosi durante gli anni di studio con il maestro Hans de Jong, rinomato sassofonista e direttore artistico del Rasp (Royal Antwerp Saxophone Project) in Belgio, il Panlink Saxophone Quartet annovera tra i suoi componenti l’ungherese Balázs Klacsák al saxofono soprano, gli italiani Raffaele Manuel Padula ed Emidio Ranieri Tomeo, rispettivamente al saxofono contralto e al saxofono tenore, e lo spagnolo Manuel Adan Herrera al saxofono baritono. I singoli artisti vantano una florida attività concertistica, sia come solisti che in formazioni orchestrali e cameristiche, nelle più importanti rassegne musicali europee e sono spesso ospiti per masterclass e lezioni concerto. Inoltre hanno al loro attivo registrazioni radiofoniche, dischi con diverse etichette e ricoprono ruoli di endorsement per importanti brand di fama intercontinentale, come la Cannonball Musical Instruments e la JLV Sound Paris.