SAN SEVERO – IL C.C. ANTONIO CARAFA: PROPOSTA DI MANUTENZIONE STRADE RURALI NEL TERRITORIO DI SAN SEVERO

PROPOSTA MANUTENZIONE STRADE RURALI NEL TERRITORIO DI SAN SEVERO

Il consigliere comunale Antonio CARAFA condivide a pieno il malcontento e disagio che esiste tra i vari operatori agricoli per il dissesto delle strade rurali .

Il consigliere , che da oltre 40 anni opera nel settore tecnico – agrario , conosce molto bene il nostro territorio rurale che si sviluppa per ben 33.616 ha ( 336,16 kmq ) , per dimensioni territoriale è il sesto agro della provincia di Foggia preceduto dai territori di : Cerignola , Foggia , Manfredonia , Lucera e Ascoli Satriano , il tredicesimo della Regione Puglia ed il trentaduesimo a livello nazionale .

Concorda sulla mancata manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strade , ma insiste sulla necessita che l’Amministrazione Comunale debba affidare ad esperti del settore ( geometri – ingegneri ) al fine di redigere rilievi e computi metrici , previo sopralluoghi , per ottimizzare la sistemazione delle strade rurali eseguendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con il ripristino delle cunette e degli accessi ai singoli fondi rustici con la dovuta toponomastica e distanza chilometrica. Da tener presente che interventi sulle strade rurali non vengono eseguite da gli anni settanta , quanto erano vigenti i vari consorzi delle strade vicinali e che ad oggi nessuna amministrazione comunale che si e succeduta nel tempo , ha contribuito al ripristino delle strade rurali per il settore agricolo, nonostante rappresenti la spina dorsale dell’economia locale.

Il consigliere Carafa è profondamente deluso di constatare che le strade rurali sono ridotte a veri e propri tratturi completamenti dissestati oltre a discariche a cielo aperto con notevole danno per l’ambiente .

Le strade rurali ammontano a circa 318,50 km dislocate nel nostro territorio l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria si può programmare e spalmare negli anni avvenire iniziando da subito per dare fattività e dimostrazione agli operatori agricoli che l’attuale amministrazione si impegna e mantiene le promesse fatte .

Le strade che necessitano di un tempestivo intervento per quanto attiene la manutenzione sono elencate nella delibera della Giunta Comunale n° 1995 del 10 Novembre 1978 e nella Legge Regionale del 21.12.1977 n°38 – Piano delle strade extraurbane – tra cui : Serpente Zaretta , Demanio San Ricciardi, Vignali , Montella , Cantatore , Pedocco ecc. ecc.

Per le suddette strade , spiega il consigliere Carafa “ serve un vero e proprio lavoro di squadra con tecnici ed esperti del settore agrario .

L’amministrazione Comunale dovrà impegnarsi ad approvare in tempi brevi un progetto esecutivo per l’ammodernamento delle strade rurali e renderle percorribili per ridurre cosi’ le segnalazioni di quanti si recano presso i propri fondi per eseguire i vari lavori agricoli .

Con tale intervento si possono programmare tantissime attività collegate con il settore agricolo ad esempio : passeggiate ecologiche a piedi o con le bici, visite alle colture pregiate uliveti – vigneti , percorsi storico – turistico delle masserie / casini presenti nelle nostro territorio rurale al fine di incentivare la conoscenza del nostro territorio che per molti aspetti rappresenta “ un unicum “ dal punto di vista storico – culturale , basti ricordare le tante masserie presenti – la vicinanza con il sito storico di Castel Fiorentino e l’aspetto paesaggistico delle pendici del Gargano .

Infine tali interventi permetteranno di riappropriarsi del territorio con maggiore presenza e controllo , serviranno ad evitare i diffusi fenomeni delinquenziali che colpiscono sempre più spesso il nostro agro .

il consigliere comunale Antonio Carafa

– Liberi e Forte per San Severo –