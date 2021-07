SAN SEVERO – L’evento “CULTURANDO SOTTO LE STELLE “ è SOLD OUT!

L’evento “CULTURANDO SOTTO LE STELLE “ è SOLD OUT!

Tutti venduti i biglietti dell’evento di beneficenza artistico-culturale “CULTURANDO SOTTO LE STELLE”, che si terrà questa sera dalle ore 20:30 presso la Tenuta Santa Giusta in località Posta del Principe in San Severo (FG), in una location mozzafiato nel cuore delle tipiche campagne del Tavoliere.

Con i diciotto artisti del territorio che parteciperanno a questa bellissima iniziativa ci sarà una speciale esibizione dell’artista Rossella Damone.

Stand di prodotti tipici ed esposizioni di tele pittoriche faranno da contorrno a questo benefico evento voluto ed organizzato da Elvira De Santis, Enrico Pennacchio, Aurelio de Angelis e Antonella Tafanelli, nell’occasione anche presentatrice della manifestazione con il giornalista Giorgio Venticelli.

Oltre agli sponsor tanti sono stati i cittadini che con il loro contributo personale hanno permesso questo evento, sposando totalmente una causa di sensibilità e riflessione.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Autismo di San Severo (FG).

WebLinea sulla propria pagina Facebook trasmetterà in diretta l’intero evento.

Michele Saccone